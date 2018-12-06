В Вашингтоне обещают продолжить санкционное давление на Москву

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Аарон Уэсс Митчелл в четверг заявил, что Вашингтон будет продолжать оказывать давление на Москву, чтобы российская сторона прекратила "агрессию в Украине".

"Госсекретарь Помпео дал ясно понять еще летом в заявлении по Крыму о том, что США будут продолжать применять меры против России до тех пор, пока Москва полностью не выполнит минские соглашения и пока не вернет контроль над Крымом Украине", - сказал он на заседании Совета глав МИД стран ОБСЕ в Милане.

А.У.Митчелл также призвал Россию освободить задержанных 25 ноября в районе Керченского пролива украинских моряков и вернуть Украине ее корабли.

"Мы призываем Россию прекратить ее агрессию в Украине, освободить задержанных моряков и суда, вернуть контроль над Крымом Украине и прекратить притеснение невооруженных гражданских наблюдателей ОБСЕ", - отметил он.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины. Несколько украинских моряков получили ранения. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение государственной границы).

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными.