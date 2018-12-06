Политика

13:14 06.12.2018

Могерини призвала РФ освободить задержанные украинские корабли, их экипажи без условий и без промедления

2 мин читать
Могерини призвала РФ освободить задержанные украинские корабли, их экипажи без условий и без промедления

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в четверг заявила, что инцидент с участием России в районе Керченского пролива стал нарушением общих принципов ОБСЕ.

"Недавние события в Азовском море являются причиной для значительной обеспокоенности и представляют собой еще один случай, когда наши общие принципы нарушаются", - сказала Ф.Могерини, выступая на совете министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.

Этот инцидент показывает, насколько опасен "путь, который уводит нас от общих принципов, которые все наши страны установили в Хельсинкском заключительном акте и Парижской хартии", отметила дипломат.

Также Ф.Могерини призвала к деэскалации ситуации.

"Мы призываем все стороны продемонстрировать крайнюю сдержанность, чтобы достигнуть немедленной деэскалации. И мы призываем Россию освободить задержанные корабли, их экипаж и оборудования без условий и без промедления", - отметила Ф.Могерини.

Кроме того, Ф.Могерини подчеркнула, что ЕС сохраняет приверженность устойчивому политическому решению конфликта на востоке Украины.

"Мы продолжаем призывать к полной имплементации минских договоренностей всеми сторонами, и мы ясно дали понять, что так называемые выборы в неподконтрольных правительству территориях на востоке Украины являются незаконными и подрывают обязательства, принятые в рамках минских договоренностей", - заявила она.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение государственной границы).

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными.

Теги: #могерини #азовское_море #моряки
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Вашингтоне обещают продолжить санкционное давление на Москву

Глава МИД Канады подвергла критике действия РФ в районе Азовского моря

Рада в два раза расширила зону украинского контроля в Черном море

Вхождение кораблей НАТО в Азовское море невозможно без согласия РФ, пока действует двустороннее соглашение о его совместном использовании - Залищук

Киев будет добиваться на январской сессии ПАСЕ дебатов о милитаризации Россией Азова

Могерини обсудит с главами МИД РФ и Украины напряженность в Азовском море

В ЕС думают о дополнительных санкциях против России, решений пока не принято

Могерини обсудит с главами МИД РФ и Украины напряженность в Азовском море

Глава МИД ФРГ призвал Россию освободить задержанных украинских моряков

Лидер "Самопомочи" предлагает задержать Медведчука и обменять его на украинских моряков, плененных в РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада не намерена рассматривать в четверг президентский законопроект об отмене запрета на проведение местных выборов 23 декабря

В Конституции Украины следует уточнить социальные и экономические права украинцев, так как они стали фикцией – правозащитники

Рада поддержала прекращение действия Договора о дружбе с РФ с апреля 2019 года

Россия пытается повлиять на выборы в Украине - Волкер

Нардеп Богомолец заявила о намерении баллотироваться в президенты Украины

Тимошенко: Украинская армия должна полностью соответствовать стандартам НАТО

Рада расширила перечень бойцов за независимость Украины в XX веке, которые могут получить статус УБД

Порошенко предлагает отменить запрет на проведение местных выборов 23 декабря в условиях военного положения

Глава Харьковской обладминистрации Светличная возглавила депутатскую группу, в которую вошло 3/4 депутатов Харьковского облсовета

Волкер в ближайшие две недели посетит Украину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА