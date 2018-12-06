Могерини призвала РФ освободить задержанные украинские корабли, их экипажи без условий и без промедления

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в четверг заявила, что инцидент с участием России в районе Керченского пролива стал нарушением общих принципов ОБСЕ.

"Недавние события в Азовском море являются причиной для значительной обеспокоенности и представляют собой еще один случай, когда наши общие принципы нарушаются", - сказала Ф.Могерини, выступая на совете министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.

Этот инцидент показывает, насколько опасен "путь, который уводит нас от общих принципов, которые все наши страны установили в Хельсинкском заключительном акте и Парижской хартии", отметила дипломат.

Также Ф.Могерини призвала к деэскалации ситуации.

"Мы призываем все стороны продемонстрировать крайнюю сдержанность, чтобы достигнуть немедленной деэскалации. И мы призываем Россию освободить задержанные корабли, их экипаж и оборудования без условий и без промедления", - отметила Ф.Могерини.

Кроме того, Ф.Могерини подчеркнула, что ЕС сохраняет приверженность устойчивому политическому решению конфликта на востоке Украины.

"Мы продолжаем призывать к полной имплементации минских договоренностей всеми сторонами, и мы ясно дали понять, что так называемые выборы в неподконтрольных правительству территориях на востоке Украины являются незаконными и подрывают обязательства, принятые в рамках минских договоренностей", - заявила она.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение государственной границы).

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными.