Рада в два раза расширила зону украинского контроля в Черном море

Верховная Рада Украины приняла закон о прилегающей зоне Украины, который фактически увеличит территорию контроля в Черном море.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект (№8361) во втором чтении и в целом поддержали 244 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Согласно документу, прилегающей зоной Украины станет пояс открытого моря, который прилегает к территориальному морю Украины, и внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль (их отсчитывают от тех же исходных линий, что и ширину территориального моря Украины). Как известно, территориальные воды Украины составляют 12 миль.

Украина на этой территории будет осуществлять контроль, необходимый для предотвращения нарушения таможенного, фискального, миграционного и санитарного законодательства Украины.

Компетентные государственные органы Украины будут иметь право на прилегающей территории останавливать, досматривать, задерживать и арестовывать суда и членов экипажей, за исключением военных кораблей и других государственных суден, которые используются с некоммерческой целью.

Если судно нарушит украинское законодательство в выше указанных сферах и предпримет попытку скрыться, уполномоченный орган будет иметь право преследовать такое судно по горячим следам с целью его задержания и привлечения к ответственности, согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Право на преследование прекращается, как только судно войдет в территориальное море государства, под флагом которого ходит, или любого третьего государства.

Отключение автоматической идентификационной системы в прилегающей зоне всеми судами, за исключением военных кораблей или других кораблей, используемых с некоммерческой целью, будет основанием для остановки, досмотра судна или преследования по горячим следам.

Как отмечается в преамбуле, этот закон соответствует положениям Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Как отметил член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник перед голосованием за закон, этот документ является рамочным, и в дальнейшем необходимо разработать изменения в ряд законодательных актов, в частности в Уголовный процессуальный кодекс Украины.

При рассмотрении законопроекта в первом чтении одна из авторов инициативы, на то время народный депутат Ирина Фриз пояснила: "Этот законопроект позволит де-факто в два раза увеличить территорию контроля в Черном море".

"Прилегающая зона, согласно международным нормам, не является ни зоной юрисдикции, ни зоной суверенитета. Однако данная зона является тем участком морского пространства, где любое прибрежное государство может осуществлять ограниченный контроль по предупреждению или задержанию за (нарушение – ИФ) определенных правил", - пояснила она.

По ее словам, принятие этого закона позволит кораблям морской охраны и Военно-морских сил проверять подозрительные суда не в пределах 12-мильной зоны, как сейчас, а в 24 милях от береговой линии.