Тимошенко: Украинская армия должна полностью соответствовать стандартам НАТО

Сильная армия поможет укрепить позиции Украины в дипломатических переговорах по достижению мира и освобождению оккупированных территорий, уверена лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Наше поздравление в этот праздник (День Вооруженных сил Украины – ИФ) - это четкий план действий по усилению нашей армии. Сильная армия - это неотъемлемая часть Новой стратегии мира и безопасности", - написала Ю.Тимошенко на своей странице в Facebook.

По ее мнению, для усиления украинской армии необходимо увеличить реальный объем финансирования ВСУ.

Ю.Тимошенко указала на необходимость внедрения нового военного контракта, который обеспечит достойную систему социальной защиты для военных и их семей. Так, зарплата рядового контрактной службы будет в 1,5 раза превышать среднюю заработную плату в стране, все военные смогут получить жилье по специальной ипотечной программе, по которой проценты будет платить государство. Контракт также будет предусматривать гарантии медобслуживания, получение образования, пенсионного страхования, дополнительные льготы для участников боевых действий и членов их семей, подчеркнула лидер "Батькивщины".

По словам политика, результатом комплексной программы восстановления армии станет полное соответствие всем стандартам НАТО с последующей интеграцией в этот Альянс.

"Наша безопасность - в НАТО, наше мирное и богатое будущее - в ЕС", - подытожила Ю.Тимошенко.