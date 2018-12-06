Политика

11:44 06.12.2018

Тимошенко: Украинская армия должна полностью соответствовать стандартам НАТО

1 мин читать
Тимошенко: Украинская армия должна полностью соответствовать стандартам НАТО

Сильная армия поможет укрепить позиции Украины в дипломатических переговорах по достижению мира и освобождению оккупированных территорий, уверена лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Наше поздравление в этот праздник (День Вооруженных сил Украины – ИФ) - это четкий план действий по усилению нашей армии. Сильная армия - это неотъемлемая часть Новой стратегии мира и безопасности", - написала Ю.Тимошенко на своей странице в Facebook.

По ее мнению, для усиления украинской армии необходимо увеличить реальный объем финансирования ВСУ.

Ю.Тимошенко указала на необходимость внедрения нового военного контракта, который обеспечит достойную систему социальной защиты для военных и их семей. Так, зарплата рядового контрактной службы будет в 1,5 раза превышать среднюю заработную плату в стране, все военные смогут получить жилье по специальной ипотечной программе, по которой проценты будет платить государство. Контракт также будет предусматривать гарантии медобслуживания, получение образования, пенсионного страхования, дополнительные льготы для участников боевых действий и членов их семей, подчеркнула лидер "Батькивщины".

По словам политика, результатом комплексной программы восстановления армии станет полное соответствие всем стандартам НАТО с последующей интеграцией в этот Альянс.

"Наша безопасность - в НАТО, наше мирное и богатое будущее - в ЕС", - подытожила Ю.Тимошенко.

Теги: #тимошенко #батькивщина #нато
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Приговор за подкуп избирателей в Одесской области должен стать сигналом о недопустимости нарушения законов - Березенко

Венгрия продолжит блокировать проведение Комиссии Украина-НАТО, пока Киев не сделает шаги "для восстановления прав венгерской общины" - Сийярто

Тимошенко обсудила с Волкером эскалацию войны России против Украины и призвала США к ужесточению санкций против РФ

Тимошенко приняла участие в круглом столе Атлантического совета, заявляют в "Батькивщине"

НАТО рассчитывает принять в будущем в свой состав Украину и Грузию - Столтенберг

Тимошенко в США намерена обсудить международные гарантии для Украины в формате "Будапешт плюс"

Климкин отправляется на министерские заседания НАТО и ОБСЕ

Вступление Украины в НАТО поддерживают 45% опрошенных граждан, в ЕС - 54%

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, второе место делят Порошенко и Зеленский

НАТО уже укрепила свое присутствие в Черноморье, следит за ситуацией в регионе

ПОСЛЕДНЕЕ

Могерини призвала РФ освободить задержанные украинские корабли, их экипажи без условий и без промедления

Глава МИД Канады подвергла критике действия РФ в районе Азовского моря

Рада в два раза расширила зону украинского контроля в Черном море

Нардеп Богомолец заявила о намерении баллотироваться в президенты Украины

Рада расширила перечень бойцов за независимость Украины в XX веке, которые могут получить статус УБД

Порошенко предлагает отменить запрет на проведение местных выборов 23 декабря в условиях военного положения

Глава Харьковской обладминистрации Светличная возглавила депутатскую группу, в которую вошло 3/4 депутатов Харьковского облсовета

Волкер в ближайшие две недели посетит Украину

Великобритания приостановит выдачу виз инвесторов

В Еврокомиссии обвинили Россию в попытках повлиять на выборы и референдумы в странах ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА