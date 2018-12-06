Политика

10:47 06.12.2018

Порошенко предлагает отменить запрет на проведение местных выборов 23 декабря в условиях военного положения

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Порошенко предлагает отменить запрет на проведение местных выборов 23 декабря в условиях военного положения

Изменения в закон "О правовом режиме военного положения", предложенные президентом Украины Петром Порошенко, предполагают отменить запрет на проведение местных выборов, назначенных на 23 декабря 2018 года, в условиях военного положения.

Согласно обнародованному на сайте Верховной Рады тексту законопроекта (№9357), предлагается дополнить статью 28 закона "О правовом режиме военного положения" пунктом следующего содержания: "Установить, что действие части первой статьи 19 настоящего закона о запрете проведения в условиях военного положения выборов в органы местного самоуправления не распространяется на проведение местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018 года".

Закон должен вступить в силу со дня его опубликования и действовать до 31 декабря 2018 года.

В мотивационной части законопроекта отмечается, что изменения вносятся для обеспечения реализации гражданами Украины гарантированного им Конституцией избирательного права на местных выборах, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018 года.

П.Порошенко 3 декабря зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №9357 "О внесении изменения в статью 28 закона Украины "О правовом режиме военного положения" по обеспечению проведения местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018 года".

Как пояснила представитель президента Украины в Верховной Раде, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко, данный проект изменений в закон о правовом режиме военного положения позволит проведение местных выборов 23 декабря.

Теги: #порошенко #военное_положение #выборы
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