Глава Харьковской обладминистрации Светличная возглавила депутатскую группу, в которую вошло 3/4 депутатов Харьковского облсовета

В Харьковском областном совете создана депутатская группа "Единство и развитие Харьковщины", в которую вошли представители всех 6 фракций – 3/4 депутатов от общего числа совета, сообщила во время сессии глава ОГА и председатель новосозданной группы Юлия Светличная.

По словам Ю.Светличной, в группу вошли представители всех фракций, а также руководство ОГА и облсовета.

"В сложные времена украинцам как никогда необходима консолидация. Сегодня 90 депутатов областного совета создали крупнейшую в Украине депутатскую группу – "Единство и развитие Харьковщины". Целью нашей группы является развитие региона и страны, защита интересов каждого жителя области", – заявила Ю.Светличная.

Она отметила, что главной задачей "Единства и развития Харьковщины" является разработка конкретных проектов развития региона.

"В 2019 году мы будем продолжать восстанавливать объекты, которые десятилетиями находились в упадке. Приоритетными будут социальная и гуманитарная сфера – прежде всего, восстановление больниц и социальная защита харьковчан. В планах также завершение строительства филармонии, а также строительство современного онкологического комплекса, новых центров административных услуг, школ, детских садов и спортивной инфраструктуры", – отметила Ю.Светличная.

Глава ОДА заявила, что особое внимание в работе депутатов – на строительстве дорог.

"В нынешнем году нам удалось сделать немало: полностью восстановлены три магистральные дороги в направлении Донецкой, Луганской и Сумской областей, отремонтированы многочисленные местные дороги. В планах на следующий год – капитальный ремонт, а фактически – строительство дороги Харьков-Лозовая-Павлоград. Удалось заложить средства на этот проект отдельной строкой в государственном бюджете", – заявила Ю.Светличная.

В состав Харьковского областного совета входят 120 депутатов, представляющие 6 фракций: БПП "Солидарность", "Видродження", "Батькивщина", "Оппозиционный блок", "Объединение "Самопомич", "Наш край". Соответственно, новая депгруппа "Единство и развитие Харьковщины" (90 человек) – 3/4 от списочного состава облсовета.