Политика

10:33 06.12.2018

Волкер в ближайшие две недели посетит Украину

1 мин читать
Волкер в ближайшие две недели посетит Украину

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ближайшие две недели планирует посетить Украину, побывает в Киеве и в одном из украинских портов на Черном море, сообщает "Голос Америки".

В интервью изданию, которое опубликовано в четверг, К.Волкер, отвечая на вопрос о правильности введения в 10 областях Украины военного положения, сказал: "Я думаю, что существуют конкретные причины, почему украинское правительство решило ввести военное положение в ограниченном формате – на 30 дней и только в нескольких регионах страны, чтобы это не затрагивало президентские выборы, но позволило мобилизацию призывников, передвижение военных сил".

"Я думаю, что важно, чтобы Украина была сильной и устойчивой демократией, которая не потребует военного положения как долгосрочного решения", - добавил он.

Теги: #сша #волкер #визит
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Тимошенко обсудила с Волкером эскалацию войны России против Украины и призвала США к ужесточению санкций против РФ

Администрация Трампа предлагает взимать пошлину $50 за подачу заявления о предоставлении убежища в США

Госдеп США обвинил Россию в сокрытии информации о существовании ракеты, нарушающей ДРСМД

Госдеп США призывает Европу отказаться от "Северного потока-2"

США и Европа могут усилить санкции против РФ из-за захвата украинских моряков

Парубий направил письмо вице-президенту США с призывом ввести новый пакет санкций против РФ

Некоторые сенаторы США уверились в причастности саудовского кронпринца Салмана к убийству Хашкаджи

Помпео назвал Россию, Иран и Китай примерами негативных сил в мире

Тимошенко в США намерена обсудить международные гарантии для Украины в формате "Будапешт плюс"

Тело Джорджа Буша-старшего отправлено на военно-воздушную базу в Техасе

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада расширила перечень бойцов за независимость Украины в XX веке, которые могут получить статус УБД

Порошенко предлагает отменить запрет на проведение местных выборов 23 декабря в условиях военного положения

Глава Харьковской обладминистрации Светличная возглавила депутатскую группу, в которую вошло 3/4 депутатов Харьковского облсовета

Великобритания приостановит выдачу виз инвесторов

Приговор за подкуп избирателей в Одесской области должен стать сигналом о недопустимости нарушения законов - Березенко

В Еврокомиссии обвинили Россию в попытках повлиять на выборы и референдумы в странах ЕС

В ЕК обвинили Россию в попытках повлиять на выборы и референдумы в странах ЕС

Трамп надеется, что ОПЕК не станет сокращать добычу нефти

Договор о дружбе с РФ был важен для защиты интересов Украины в судах до лета 2018 года, теперь его действие нецелесообразно

Вхождение кораблей НАТО в Азовское море невозможно без согласия РФ, пока действует двустороннее соглашение о его совместном использовании - Залищук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА