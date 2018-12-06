Волкер в ближайшие две недели посетит Украину

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ближайшие две недели планирует посетить Украину, побывает в Киеве и в одном из украинских портов на Черном море, сообщает "Голос Америки".

В интервью изданию, которое опубликовано в четверг, К.Волкер, отвечая на вопрос о правильности введения в 10 областях Украины военного положения, сказал: "Я думаю, что существуют конкретные причины, почему украинское правительство решило ввести военное положение в ограниченном формате – на 30 дней и только в нескольких регионах страны, чтобы это не затрагивало президентские выборы, но позволило мобилизацию призывников, передвижение военных сил".

"Я думаю, что важно, чтобы Украина была сильной и устойчивой демократией, которая не потребует военного положения как долгосрочного решения", - добавил он.