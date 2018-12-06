Политика

09:38 06.12.2018

Великобритания приостановит выдачу виз инвесторов

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Великобритания приостановит выдачу виз инвесторов

 Власти Великобритании с пятницы приостановят выдачу так называемых "виз инвесторов" в рамках мер, нацеленных на борьбу с отмыванием средств и организованной преступностью, пишет BBC.

Визы не будут выдаваться до вступления в силу новых правил, по которым желающие получить инвестиционную визу должны будут предоставить результаты аудита своих финансовых и деловых интересов. Кроме того, из списка инструментов для инвестирования в экономику Великобритании будут исключены государственные облигации.

Ожидается, что новые правила вступят в силу в 2019 году.

"Мы не потерпим людей, которые играют не по правилам и стремятся использовать систему для своей выгоды, - заявила министр по делам иммиграции Каролина Ноукс. - Новые меры позволят пользоваться нашей иммиграционной системой только реальным инвесторам, которые стремятся поддержать британский бизнес".

Визы инвестора дают гражданам из государств за пределами Евросоюза возможность в короткие сроки получить вид на жительство и гражданство страны при инвестировании в британскую экономику от 2 млн фунтов стерлингов ($2,54 млн).

В 2017 году было выдано более 1 тыс. виз инвесторов, получателями стали преимущественно граждане России и Китая.

Теги: #великобритания #визы #инвесторы
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