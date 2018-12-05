Политика

17:57 05.12.2018

В Еврокомиссии обвинили Россию в попытках повлиять на выборы и референдумы в странах ЕС

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В Еврокомиссии обвинили Россию в попытках повлиять на выборы и референдумы в странах ЕС

Замглавы Еврокомиссии Андрус Ансип на фоне подготовки ЕС к выборам в Европарламент в мае 2019 года обвинил Россию в том, что она является основным источником дезинформации для европейских стран.

"Нам нужно быть вместе, объединить наши силы для защиты нашей демократии от дезинформации. Мы видели попытки вмешательства в наши выборы и референдумы и доказательства, указывающие на Россию как на основной источник этих кампаний", - приводятся слова А.Ансипа в пресс-релизе Еврокомиссии.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Федерика Могерини также призвала защититься от дезинформации, которая "подстегивает ненависть, раскол и недоверие к демократии".

"Как Европейский союз мы решили действовать вместе и усилить наш ответ, поддерживать наши принципы, содействовать жизнестойкости наших обществ, в их границах и вокруг них. Это европейский способ ответить на один из главных вызовов нашего времени", - приводятся ее слова в заявлении Еврокомиссии.

Западные СМИ в свою очередь напоминают, что ранее Еврокомиссия предложила создать систему экстренного оповещения о дезинформации, которая бы действовала между странами ЕС и органами власти союза.

Также предполагается увеличить бюджет на противодействию пропаганде - с 1,9 млн до 5 млн евро: эти деньги должны пойти на расширение штата специалистов и дополнительное оборудование.

Кроме этого, Еврокомиссия обязала компании Facebook, Google, Twitter, Mozilla активно реагировать на заявления о фактах дезинформации. Также эти компании должны будут представлять Еврокомиссии ежемесячные - с января по май 2019 года - отчеты о своей работе в этом направлении.

Теги: #еврокомиссия #обвинения #выборы
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