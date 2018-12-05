Договор о дружбе с РФ был важен для защиты интересов Украины в судах до лета 2018 года, теперь его действие нецелесообразно

Действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ более не целесообразно, Киев использовал его юридические основания для сбора доказательств для международных судов против РФ, его можно прекращать до начала рассмотрения исков, поясняют в Министерстве иностранных дел Украины.

"Этот Договор для нас теряет юридическое основание, чтобы его продлевать. Дальнейшее продление на следующий десятилетний период считаем нецелесообразным", - сказал заместитель министра иностранных дел Васили Боднар на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам в среду.

Он пояснил, что прекращение действия Договора на более ранних этапах российской агрессии было нецелесообразно, поскольку навредило бы надлежащей подготовке судебного иска Украины против РФ, его обоснованию, сбору необходимой доказательной базы и подаче в международные инстанции.

"МИД считало, что указанный договор важен с токи зрения защиты интересов Украины в судах до лета 2018 года", - сказал замглавы МИД.

"Теперь судебный иск Украины против России уже подан…Прекращение действия договора не повлияет способность Украины отстаивать свои интересы в международных судах. И после всех юридических процедур не существенно, остается ли этот документ действующим до начала рассмотрения исков", - добавил В.Боднар.

Вместе с тем он отметил, что прекращение действия договора не повлияет на интересы Украины в части территориальной целостности и нерушимости границ, потому что есть договоры и границе и о создании СНГ, где "зафиксирована нерушимость границ".

В.Боднар отметил, что ранее МИД уведомило нотой РФ и генерального секретаря ООН о намерении не продлевать Договор о дружбе, а после того, как украинский парламент примет решение, внешнеполитическое ведомство уведомит Москву о прекращении договора.