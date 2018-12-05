Политика

17:04 05.12.2018

Договор о дружбе с РФ был важен для защиты интересов Украины в судах до лета 2018 года, теперь его действие нецелесообразно

2 мин читать

Действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ более не целесообразно, Киев использовал его юридические основания для сбора доказательств для международных судов против РФ, его можно прекращать до начала рассмотрения исков, поясняют в Министерстве иностранных дел Украины.

"Этот Договор для нас теряет юридическое основание, чтобы его продлевать. Дальнейшее продление на следующий десятилетний период считаем нецелесообразным", - сказал заместитель министра иностранных дел Васили Боднар на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам в среду.

Он пояснил, что прекращение действия Договора на более ранних этапах российской агрессии было нецелесообразно, поскольку навредило бы надлежащей подготовке судебного иска Украины против РФ, его обоснованию, сбору необходимой доказательной базы и подаче в международные инстанции.

"МИД считало, что указанный договор важен с токи зрения защиты интересов Украины в судах до лета 2018 года", - сказал замглавы МИД.

"Теперь судебный иск Украины против России уже подан…Прекращение действия договора не повлияет способность Украины отстаивать свои интересы в международных судах. И после всех юридических процедур не существенно, остается ли этот документ действующим до начала рассмотрения исков", - добавил В.Боднар.

Вместе с тем он отметил, что прекращение действия договора не повлияет на интересы Украины в части территориальной целостности и нерушимости границ, потому что есть договоры и границе и о создании СНГ, где "зафиксирована нерушимость границ".

В.Боднар отметил, что ранее МИД уведомило нотой РФ и генерального секретаря ООН о намерении не продлевать Договор о дружбе, а после того, как украинский парламент примет решение, внешнеполитическое ведомство уведомит Москву о прекращении договора.

Теги: #рф #договор #дружба #мид
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина созывает встречу ядерных государств по механизму Будапештского меморандума

ЕС рассматривает возможность введения санкций за действия РФ в Керченском проливе

Возможность продления военного положения в Украине зависит от действий РФ

Президент уже передал предложения по введению санкций в отношении РФ за агрессию в Керченском проливе

Могерини обсудит с главами МИД РФ и Украины напряженность в Азовском море

Могерини обсудит с главами МИД РФ и Украины напряженность в Азовском море

США и Европа могут усилить санкции против РФ из-за захвата украинских моряков

Комитет Рады ждет Климкина и пакет документов МИД по законопроекту о прекращении Большого договора с РФ– Гопко

Консульство Украины направило запросы в МИД РФ и администрации СИЗО для разрешения посетить украинских моряков – Денисова

Рада может рассмотреть президентский законопроект о прекращении действия Договора о дружбе с РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Еврокомиссии обвинили Россию в попытках повлиять на выборы и референдумы в странах ЕС

В ЕК обвинили Россию в попытках повлиять на выборы и референдумы в странах ЕС

Трамп надеется, что ОПЕК не станет сокращать добычу нефти

Вхождение кораблей НАТО в Азовское море невозможно без согласия РФ, пока действует двустороннее соглашение о его совместном использовании - Залищук

Порошенко: Суд по Януковичу в ближайшее время примет законное и справедливое решение, без какого-либо давления

Украине нужен мир не на условиях капитуляции, а на условиях победы - Порошенко

Климкин 6-7 декабря примет участие в заседании СМИД ОБСЕ, где рассмотрят российскую агрессию против Украины

ЕК представила план расширения роли евро, рекомендует активнее использовать его в нефтяном секторе

Киев предлагает до февраля провести спецзаседание ТКГ, на котором рассмотреть ход выполнения Минских соглашений – Марчук

Киев будет добиваться на январской сессии ПАСЕ дебатов о милитаризации Россией Азова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА