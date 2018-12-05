Политика

15:59 05.12.2018

ЕК представила план расширения роли евро, рекомендует активнее использовать его в нефтяном секторе

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ЕК представила план расширения роли евро, рекомендует активнее использовать его в нефтяном секторе

Еврокомиссия (ЕК) в среду предложила ряд мер для увеличения роли евро как в европейской финансовой системе, так и на международной арене, рекомендовав странам ЕС более широко использовать единую валюту в нефтяном секторе и других стратегических отраслях экономики.

"Несмотря на то, что европейские компании являются как крупными покупателями, так и крупными производителями, они по-прежнему ведут расчеты в долларах США на ключевых стратегических рынках, зачастую даже в торговле друг с другом", - говорится в заявлении ЕК.

"В связи с этим бизнес подвержен валютным и политическим рискам, включая возможность принятия односторонних решений, которые напрямую сказываются на осуществляемых в долларах транзакциях", - отмечают в ЕК.

Регулятор предлагает странам ЕС более широко использовать евро в международных энергетических соглашениях и сделках, полагая, что "европейский бизнес выиграет от увеличения автономии и сможет финансировать себя при снижении рисков, связанных с принятием законодательных мер в третьих странах".

"Это поддержит движение ЕС к цели обеспечения в регионе безопасности, устойчивости и доступности поставок энергоносителей", - отмечается в заявлении ЕК.

Регулятор проведет серию консультаций с представителями отрасли в отношении возможностей более широкого использования евро в расчетах за нефть, нефтепродукты и газ.

Среди других отраслей, где рекомендовано увеличить использование евро в сделках, - горнодобывающий, сельскохозяйственный и производственный сектора.

Теги: #ек #нефть
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