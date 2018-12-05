Политика

15:55 05.12.2018

Украина созывает встречу ядерных государств по механизму Будапештского меморандума

1 мин читать
Украина созывает встречу ядерных государств по механизму Будапештского меморандума

Министерство иностранных дел Украины обратилось к государствам-подписантам Будапештского меморандума с требованием проведения срочных консультаций.

"27 ноября 2018 года Министерство иностранных дел Украины, на основании пункта 6 меморандума, обратилось к странам-подписантам Будапештского меморандума с требованием проведения срочных консультаций с целью обеспечения полного соблюдения обязательств и немедленного прекращения агрессии РФ против Украины", - говорится в заявлении МИД в среду.

Украинские дипломаты подчеркивают, что Украина неизменно рассматривает Будапештский меморандум как важный международный инструмент обеспечения безопасности Украины и требует от России в полной мере придерживаться взятых на себя обязательств.

"Агрессия РФ и нарушение условий отказа Украины от ядерного оружия подрывает международный режим нераспространения и будет определять будущее отношений со странами, которые могут выбрать путь разработки этого типа вооружения", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что только действенный шаги смогут восстановить доверие к Будапештскому меморандуму.

Теги: #будапешт #меморандум #мид
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Могерини обсудит с главами МИД РФ и Украины напряженность в Азовском море

Могерини обсудит с главами МИД РФ и Украины напряженность в Азовском море

Консульство Украины направило запросы в МИД РФ и администрации СИЗО для разрешения посетить украинских моряков – Денисова

Замгоссекретаря США обсудил с главой МИД Украины агрессию России в Керченском проливе

Климкин: международное сообщество должно рассматривать агрессию России в Черном море как сигнал

Климкин назвал нового уполномоченного по трансграничному сотрудничеству с Венгрией

Главы МИД стран G7 выражают обеспокоенность инцидентом в Керченском проливе, призывают Москву отпустить задержанные корабли и экипаж

Глава МИД Польши посетит Киев с официальным визитом

Киев проинформировал арбитражный трибунал об обострении Россией ситуации в Керченском проливе

Киев передал Будапешту проект соглашения о взаимодействии для предотвращения случаев безгражданства и множественного гражданства

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕК представила план расширения роли евро, рекомендует активнее использовать его в нефтяном секторе

Киев предлагает до февраля провести спецзаседание ТКГ, на котором рассмотреть ход выполнения Минских соглашений – Марчук

Киев будет добиваться на январской сессии ПАСЕ дебатов о милитаризации Россией Азова

ЕС рассматривает возможность введения санкций за действия РФ в Керченском проливе

Кабмин решил выделить по 100 тыс. грн военнопленным украинским морякам

Борис Филатов выходит из партии "УКРОП"

Венгрия продолжит блокировать проведение Комиссии Украина-НАТО, пока Киев не сделает шаги "для восстановления прав венгерской общины" - Сийярто

Возможность продления военного положения в Украине зависит от действий РФ

Прошедшие с начала введения военного положения дни показали способность ВСУ быстро реагировать на угрозы

Президент уже передал предложения по введению санкций в отношении РФ за агрессию в Керченском проливе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА