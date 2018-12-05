Киев предлагает до февраля провести спецзаседание ТКГ, на котором рассмотреть ход выполнения Минских соглашений – Марчук

Украинская сторона инициирует проведение до февраля специального заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук.

"Мы предложили следующее: в феврале следующего года исполняется 4 года, когда были приняты очень важные Минские документы (Минские договоренности от 12 февраля - Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола - ред.). Мы предложили до этого времени провести одно специальное заседание, на котором бы мы обсудили все составляющие что выполнено и что не выполнено, а главное почему", - сообщил он в комментарии телеканалу "Прямой".