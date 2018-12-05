Политика

15:37 05.12.2018

Киев предлагает до февраля провести спецзаседание ТКГ, на котором рассмотреть ход выполнения Минских соглашений – Марчук

1 мин читать
Киев предлагает до февраля провести спецзаседание ТКГ, на котором рассмотреть ход выполнения Минских соглашений – Марчук

Украинская сторона инициирует проведение до февраля специального заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук.

"Мы предложили следующее: в феврале следующего года исполняется 4 года, когда были приняты очень важные Минские документы (Минские договоренности от 12 февраля - Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола - ред.). Мы предложили до этого времени провести одно специальное заседание, на котором бы мы обсудили все составляющие что выполнено и что не выполнено, а главное почему", - сообщил он в комментарии телеканалу "Прямой".

Теги: #марчук #ткг
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Открытая атака РФ кораблей ВМСУ в Азовском море сняла все дискуссии о целесообразности денонсации Киевом соглашения с РФ по Азову – Марчук

Марчук будет исполнять обязанности представителя Украины в ТКГ на общественных началах - распоряжение

И.Геращенко: РФ отказалась от проведения внеочередного заседания ТКГ в связи с фейковыми выборами на Донбассе

Украина и ОБСЕ готовы провести внеочередное заседание ТКГ из-за фейковых "выборов" на Донбассе, но РФ молчит

Марчук сообщил о предложениях отказаться от Крыма, чтобы решить проблему Донбасса

Проблемы Украины с соседними странами исходят от спецслужб РФ, считает Марчук

Порошенко полностью доверяет Лукашенко и отмечает роль Беларуси в организации работы ТКГ по Донбассу

В вопросе миротворцев на Донбассе сложно надеяться на прогресс до выборов президента Украины - Моцик

Ситуация на переговорах в Минске близка к тупиковой из-за позиции РФ

И.Геращенко сообщила об отсутствии прогресса на переговорах в Минске в вопросе освобождения заложников

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕК представила план расширения роли евро, рекомендует активнее использовать его в нефтяном секторе

Украина созывает встречу ядерных государств по механизму Будапештского меморандума

Киев будет добиваться на январской сессии ПАСЕ дебатов о милитаризации Россией Азова

ЕС рассматривает возможность введения санкций за действия РФ в Керченском проливе

Кабмин решил выделить по 100 тыс. грн военнопленным украинским морякам

Борис Филатов выходит из партии "УКРОП"

Венгрия продолжит блокировать проведение Комиссии Украина-НАТО, пока Киев не сделает шаги "для восстановления прав венгерской общины" - Сийярто

Возможность продления военного положения в Украине зависит от действий РФ

Прошедшие с начала введения военного положения дни показали способность ВСУ быстро реагировать на угрозы

Президент уже передал предложения по введению санкций в отношении РФ за агрессию в Керченском проливе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА