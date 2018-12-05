Киев будет добиваться на январской сессии ПАСЕ дебатов о милитаризации Россией Азова

Украинская делегация в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) будет добиваться, чтобы на январской сессии Ассамблеи прошли специальные дебаты о милитаризации Россией Азовского моря и об освобождении украинских военнопленных, сообщает первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации Ирина Геращенко.

"Сегодня работаю на миграционном комитете ПАСЕ в Париже. Вместе с Леонидом Емцем (народный депутат из "Народный фронт" – ИФ) планируем по максимуму общаться с коллегами в кулуарах и перерывах для донесения информации об обострении ситуации в Азове и Керченском проливе. Украинская делегация будет настаивать, чтобы на январской сессии Ассамблеи состоялись специальные дебаты на тему милитаризации Азова, ползучей аннексии Азовского моря и Керченского пролива Россией, требования немедленного освобождения военнопленных и других пленников Кремля", - написала она на своей странице в соцсети "Фейсбук" в среду.

По ее словам, украинская сторона уже собирает подписи в поддержку этой инициативы среди парламентариев других стран.