Политика

13:48 05.12.2018

ЕС рассматривает возможность введения санкций за действия РФ в Керченском проливе

1 мин читать
ЕС рассматривает возможность введения санкций за действия РФ в Керченском проливе

В Европейском Союзе продолжаются дискуссии относительно возможности введения санкций за агрессивные действия России в Керченском проливе, сообщил посол ФРГ в Украине Эрнст Райхель.

"Сейчас также рассматривается возможность введения санкций за действия (России - ИФ) в Керченском проливе и мы можем сказать, что считаем, что нашим непосредственным заданием является не допустить дальнейшей эскалации этого конфликта, который обострился... Можем сказать, что многие государства-члены, включая нашу страну, считают, что было бы контрпродуктивно сейчас добавлять напряжения путём введения новых санкций, когда и так напряжение достигло значительного уровня", - сказал посол на круглом столе "Санкции против России: как удержать европейское единство?" в среду в Киеве.

Э.Райхель уточнил, что в ЕС продолжаются дискуссии относительно санкций из-за незаконных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса.

Теги: #рф #посол #санкции #райхель
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Возможность продления военного положения в Украине зависит от действий РФ

Президент уже передал предложения по введению санкций в отношении РФ за агрессию в Керченском проливе

В ЕС думают о дополнительных санкциях против России, решений пока не принято

США и Европа могут усилить санкции против РФ из-за захвата украинских моряков

Комитет Рады ждет Климкина и пакет документов МИД по законопроекту о прекращении Большого договора с РФ– Гопко

Консульство Украины направило запросы в МИД РФ и администрации СИЗО для разрешения посетить украинских моряков – Денисова

Рада может рассмотреть президентский законопроект о прекращении действия Договора о дружбе с РФ

Прекращение или продолжение военного конфликта на Донбассе зависит от страны-агрессора

Члены московской общественной наблюдательной комиссии посетили украинских моряков в СИЗО

Москва не дает не Киеву официальной информации об украинских военнопленных моряках

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев будет добиваться на январской сессии ПАСЕ дебатов о милитаризации Россией Азова

Кабмин решил выделить по 100 тыс. грн военнопленным украинским морякам

Борис Филатов выходит из партии "УКРОП"

Венгрия продолжит блокировать проведение Комиссии Украина-НАТО, пока Киев не сделает шаги "для восстановления прав венгерской общины" - Сийярто

Прошедшие с начала введения военного положения дни показали способность ВСУ быстро реагировать на угрозы

Власти Словакии выслали российского дипломата, заподозрив его в шпионаже

Текст Томоса независимой УПЦ будет похож на тексты Томосов, полученных ранее другими церквами

Могерини обсудит с главами МИД РФ и Украины напряженность в Азовском море

Парбий: избирательный процесс в громадах 10 областей будет начат заново после завершения военного положения

БПП поддержит продление сроков автономизации медучреждений для их вхождения в реформу на год – Березенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА