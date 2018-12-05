ЕС рассматривает возможность введения санкций за действия РФ в Керченском проливе

В Европейском Союзе продолжаются дискуссии относительно возможности введения санкций за агрессивные действия России в Керченском проливе, сообщил посол ФРГ в Украине Эрнст Райхель.

"Сейчас также рассматривается возможность введения санкций за действия (России - ИФ) в Керченском проливе и мы можем сказать, что считаем, что нашим непосредственным заданием является не допустить дальнейшей эскалации этого конфликта, который обострился... Можем сказать, что многие государства-члены, включая нашу страну, считают, что было бы контрпродуктивно сейчас добавлять напряжения путём введения новых санкций, когда и так напряжение достигло значительного уровня", - сказал посол на круглом столе "Санкции против России: как удержать европейское единство?" в среду в Киеве.

Э.Райхель уточнил, что в ЕС продолжаются дискуссии относительно санкций из-за незаконных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса.