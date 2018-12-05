Политика

13:27 05.12.2018

Венгрия продолжит блокировать проведение Комиссии Украина-НАТО, пока Киев не сделает шаги "для восстановления прав венгерской общины" - Сийярто

1 мин читать
Венгрия продолжит блокировать проведение Комиссии Украина-НАТО, пока Киев не сделает шаги "для восстановления прав венгерской общины" - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит блокировать проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, пока Киев не предпримет шаги "для восстановления прав венгерской общины".

"Венгрия выражает свою поддержку территориальной целостности Украины, однако продолжит проводить политику защиты интересов своей общины на территории данного государства. Венгрия сможет снять свое вето с заседания Комиссии Украина-НАТО, если Киев предпримет необходимые шаги для восстановления прав венгерской общины, которая проживает на украинской территории, что вполне соответствует нашим двусторонним соглашениям и международному праву. Мяч сейчас на стороне Украины", - цитируют слова П. Сийярто в пресс-службе правительства.

Вместе с тем дипломат отметил, что на Венгрию оказывают давление, чтобы она изменила свою позицию.

Теги: #сийярто #нато
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

НАТО рассчитывает принять в будущем в свой состав Украину и Грузию - Столтенберг

Климкин отправляется на министерские заседания НАТО и ОБСЕ

Вступление Украины в НАТО поддерживают 45% опрошенных граждан, в ЕС - 54%

НАТО уже укрепила свое присутствие в Черноморье, следит за ситуацией в регионе

НАТО реагирует на усиление российских вооруженных сил пропорционально и взвешенно - Столтенберг

Агрессию РФ в Керченском проливе обсудят на министерских заседаниях НАТО, ОБСЕ и Совета ЕС

Климкин надеется, что Венгрия поддержит помощь Украине со стороны ЕС и НАТО в связи с новым актом российской агрессии

Столтенберг и Таяни заявили об осуждении действий Кремля и призвали освободить украинских моряков и корабли немедленно

Помпео в НАТО обсудит Украину и Россию в свете инцидента в Керченском проливе

Россия должна обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев будет добиваться на январской сессии ПАСЕ дебатов о милитаризации Россией Азова

ЕС рассматривает возможность введения санкций за действия РФ в Керченском проливе

Кабмин решил выделить по 100 тыс. грн военнопленным украинским морякам

Борис Филатов выходит из партии "УКРОП"

Возможность продления военного положения в Украине зависит от действий РФ

Прошедшие с начала введения военного положения дни показали способность ВСУ быстро реагировать на угрозы

Президент уже передал предложения по введению санкций в отношении РФ за агрессию в Керченском проливе

Власти Словакии выслали российского дипломата, заподозрив его в шпионаже

Текст Томоса независимой УПЦ будет похож на тексты Томосов, полученных ранее другими церквами

Могерини обсудит с главами МИД РФ и Украины напряженность в Азовском море

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА