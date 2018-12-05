Венгрия продолжит блокировать проведение Комиссии Украина-НАТО, пока Киев не сделает шаги "для восстановления прав венгерской общины" - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит блокировать проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, пока Киев не предпримет шаги "для восстановления прав венгерской общины".

"Венгрия выражает свою поддержку территориальной целостности Украины, однако продолжит проводить политику защиты интересов своей общины на территории данного государства. Венгрия сможет снять свое вето с заседания Комиссии Украина-НАТО, если Киев предпримет необходимые шаги для восстановления прав венгерской общины, которая проживает на украинской территории, что вполне соответствует нашим двусторонним соглашениям и международному праву. Мяч сейчас на стороне Украины", - цитируют слова П. Сийярто в пресс-службе правительства.

Вместе с тем дипломат отметил, что на Венгрию оказывают давление, чтобы она изменила свою позицию.