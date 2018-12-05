Политика

13:16 05.12.2018

Возможность продления военного положения в Украине зависит от действий РФ

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Возможность продления военного положения в Украине зависит от действий РФ

Возможность продления военного положения в Украине зависит от действий Российской Федерации, но в настоящее время нет оснований для его отмены, несмотря на определенные продвижения в Керченском проливе, заявляет министр обороны Украины Степан Полторак.

"Что касается продления военного положения, я точно думаю, что этот зависит от действий РФ, от намерений… от обстановки, которая будет складываться на границе", - сказал С.Полторак журналистам в среду в Киеве.

При этом он добавил: "Президент Украины готов отменить военное положение, но для этого нужны основания".

С.Полторак подчеркнул, что таких оснований в настоящее время нет, но в то же время отметил "определенные продвижения по Керченскому проливу". "Россия частично разблокировала проход, разблокировала некоторые наши порты, что дало возможность продвижения наших гражданских и торговых судов… Некоторые вопросы решаются, но, к сожалению, не все, в том числе не решается вопрос относительно возвращения наших героев", - добавил министр.

Кроме того, С.Полторак сообщил, что до конца текущего года планируется несколько визитов в Украину его "западных коллег".

По его словам, речь идет о руководителях оборонных ведомств стран НАТО, которые поддерживают евроатлантические стремления Украины, "чтобы на месте они ознакомились с положением дел".

Теги: #рф #минобороны
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