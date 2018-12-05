Политика

12:40 05.12.2018

Президент уже передал предложения по введению санкций в отношении РФ за агрессию в Керченском проливе

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Президент уже передал предложения по введению санкций в отношении РФ за агрессию в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко уже передал международным партнерам предложения по введению санкций в отношении России за агрессию в Керченском проливе, сообщил заместитель руководителя главного департамента по вопросам внешней политики и европейской интеграции администрации президента Сергей Лещенко.

"Мы работаем над разработкой нового пакета азовских санкций, который будет включать и расширение санкций, которые уже были введены ЕС и США за строительство Керченского моста... Президент внес на рассмотрение наших партнеров лиц и судов, которые были причастны к агрессии в Керченском проливе, а также судей и прокуроров, участвовавших в судебных процессах относительно ареста наших незаконно задержанных моряков", - сказал С.Лещенко в ходе "круглого стола" в Киеве в среду.

По его словам, украинская сторона проводит дискуссии с партнерами относительно введения данных санкций.

Теги: #президент #рф #лещенко #санкции
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