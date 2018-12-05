Политика

12:06 05.12.2018

Текст Томоса независимой УПЦ будет похож на тексты Томосов, полученных ранее другими церквами

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Текст Томоса независимой УПЦ будет похож на тексты Томосов, полученных ранее другими церквами

Текст Томоса, который будет вручен Вселенским патриархом Варфоломеем предстоятелю новой независимой Украинской православной церкви, похож на тексты Томосов, полученных другими церквами, заявляет советник президента, директор национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

Он разместил на своей странице в Фейсбуке ссылки на тексты Томосов, которые были предоставлены более чем за сто лет православным церквам, в частности, Румынии, Польши, Албании, Чешских земель и Словакии.

"Тексты, как видим, довольно стандартные. Каждый знаменует возникновение независимой церкви. Наш тоже будет на это похож", - написал Р.Павленко.

Теги: #церковь #павленко #томос
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