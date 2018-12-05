Политика

10:45 05.12.2018

Могерини обсудит с главами МИД РФ и Украины напряженность в Азовском море

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Могерини обсудит с главами МИД РФ и Украины напряженность в Азовском море

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини намерена обсудить с министрами иностранных дел России и Украины Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным напряженность в регионе Черного и Азовского морей.

"Завтра в Милане на министерской встрече ОБСЕ у меня будут двусторонние встречи отдельно с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Украины Павлом Климкиным", - сказала Ф.Могерини журналистам в Брюсселе в среду.

"Я подниму вопрос напряженности в Азовском море", - добавила она, говоря о том, какие темы она намерена обсудить на этих встречах.

Ф.Могерини отметила, что в Брюсселе "чрезвычайно обеспокоены развитием событий в Азовском море".

По словам главы дипломатии ЕС, темпы судоходства в Азовском море "замедляются". Она отметила, что это касается, в том числе, судов, которые ходят под флагами стран ЕС. "В результате это оказывает негативное влияние и на нашу собственную экономику", - подчеркнула Ф.Могерини.

Европейский дипломат вновь указала на то, что ЕС всегда выступает за территориальную целостность Украины.

"Наша позиция всегда была четкой: мы всегда решительно поддерживаем сторону наших украинских друзей в том, что касается территориальной целостности и суверенитета Украины", - сказала она.

Российские пограничники 25 ноября задержали в Керченском проливе с применением оружия три корабля ВМС Украины, направлявшихся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение государственной границы).

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными.

Теги: #могерини #азовское_море #керчь #мид
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