Политика

10:33 05.12.2018

Парбий: избирательный процесс в громадах 10 областей будет начат заново после завершения военного положения

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Парбий: избирательный процесс в громадах 10 областей будет начат заново после завершения военного положения

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что избирательный процесс в территориальных громадах 10 областей будет начат заново после завершения военного положения.

"Хотел бы сообщить, мы провели детальные консультации с Центральной избирательной комиссией, с комитетом Верховной Рады, юридическим отделом и пришли к пониманию, что, к сожалению, на сегодня это уже не возможно сделать (провести выборы в громадах, где действует военное положение – ИФ), ведь процесс проведения выборов уже был прерван и фактически он не может вернуться в ту же точку – он должен начинаться сначала", - сообщил он в ходе форума местного самоуправления в Киеве в среду.

По мнению А.Парубия, ЦИК после завершения военного положения в ближайший период огласит и проведет выборы в соответствующих громадах.

"Чтобы не поставить под сомнение юридические обстоятельства и право выбора, и право конкуренции во время проведения этих выборов", - подчеркнул спикер.

Теги: #громада #парубий #выборы
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