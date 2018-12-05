Могерини обсудит с главами МИД РФ и Украины напряженность в Азовском море

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что в среду в Милане намерена обсудить с министрами иностранных дел России и Украины Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным напряженность в регионе Черного и Азовского морей.

"Завтра в Милане на министерской встрече ОБСЕ у меня будут двусторонние встречи отдельно с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Украины Павлом Климкиным", - сказала Ф.Могерини журналистам в Брюсселе.

"Я подниму вопрос напряженности в Азовском море", - добавила Ф.Могерини, говоря о том, какие темы она намерена обсудить на этих встречах.

Она отметила, что в Брюсселе "чрезвычайно обеспокоены развитием событий в Азовском море".

По словам главы дипломатии ЕС, темпы судоходства в Азовском море "замедляются". Она отметила, что это касается, в том числе, судов, которые ходят под флагами стран ЕС. "В результате это оказывает негативное влияние и на нашу собственную экономику", - подчеркнула Ф.Могерини.

Европейский дипломат вновь указала на то, что ЕС всегда выступает за территориальную целостность Украины.

"Наша позиция всегда была четкой: мы всегда решительно поддерживаем сторону наших украинских друзей в том, что касается территориальной целостности и суверенитета Украины", - сказала она.