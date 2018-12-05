Госдеп США обвинил Россию в сокрытии информации о существовании ракеты, нарушающей ДРСМД

Госдепартамент США заявил, что Россия, несмотря на многократные запросы американской стороны, скрывала существование ракеты 9M729, которая разработана и произведена в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Россия неоднократно меняла пояснения, касающиеся ракеты, нарушающей условия договора. На протяжении более чем четырех лет Россия отрицала существование ракеты и не предоставляла никакой информации о ней, несмотря на то, что США сообщали России о местах ее испытаний, наименование компаний, участвующих в разработке и производстве ракеты", - говорится в распространенном заявлении госдепартамента.

В нем указывается, что лишь после того, как США "публично сообщили" о существовании ракеты, Россия признала этот факт, однако заявила, что данная ракетная система не подпадает под требования ДРСМД.

Вопрос о нарушении Россией ДРСМД обсуждался на 30 встречах с представителями российского правительства и на пяти встречах экспертов обеих сторон. "На каждой из этих встреч США указывали России на нарушение договора и требовали вернуться к его соблюдению, подчеркивая крайнюю озабоченность", говорится в заявлении госдепартамента.

В минувший вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты начнут процедуру выхода из ДРСМД, если Россия в течение двух месяцев не начнет вновь исполнять положения договора.

"США объявляют о том, что РФ нарушила положения (ДРСМД - ИФ), и остановят выполнение своих обязательств по договору, если Россия в течение 60 дней не вернется к его полному исполнению", - сказал М.Помпео на пресс-конференции НАТО в Брюсселе.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

Договор о сокращении ракет средней и меньшей дальности был подписан США и СССР в 1987 году, предусматривает отказ от производства, испытаний и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.