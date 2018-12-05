Политика

01:17 05.12.2018

США и Европа могут усилить санкции против РФ из-за захвата украинских моряков

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США и Европа могут усилить санкции против РФ из-за захвата украинских моряков

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США и Европа могут усилить санкции в отношении Российской Федерации или ввести новые из-за захвата украинских моряков и судов, передает "Голос Америки".

"Некоторые наши европейские союзники говорили о новых санкциях или усиление существующих санкций. Я думаю, что это достойная идея, мы ее рассмотрим", - сказал К.Волкер.

Он отметил, что Россия должна освободить захваченных украинских моряков и судна в качестве жеста доброй воли перед праздниками.

"Их безосновательно атаковали в открытых водах, арестовали. Они (русские) должны прибегнуть к деэскалации ситуации и вернуть их", - подчеркнул спецпредставитель США.

Дипломат отметил, что сохранение внимания на судьбах украинских моряков должно способствовать их освобождению: "Не забывать о них, чтобы внимание оставалось прикованным к их судьбе".

По его словам, мир должен продемонстрировать единство в противостоянии России.

"Мы надеемся, что Россия немедленно вернет моряков", - заявил К.Волкер.

Кроме того, спецпредставитель США по Украине также отметил, что Россия должна восстановить диалог с Украиной на базе Договора 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

"Территории обеих стран выходят к Азовскому морю. Обе страны имеют право и потребность использовать море для движения транспорта. Далее мы должны вернуться к более широкой дискуссии о том, как положить конец конфликту в Восточной Украине", - заявил К.Волкер.

 

Теги: #рф #украина #санкции #сша
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