Политика

23:38 04.12.2018

Тимошенко приняла участие в круглом столе Атлантического совета, заявляют в "Батькивщине"

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Тимошенко приняла участие в круглом столе Атлантического совета, заявляют в "Батькивщине"

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко в рамках рабочего визита в США приняла участие в круглом столе Атлантического совета, где обсуждались вопросы безопасности Украины, сообщила пресс-служба партии.

В информации, размещенной на сайте "Батькивщины", отмечается, что во встрече участвовали также более 20 представителей Атлантического совета, исполнительной власти США, международных финансовых институций и ведущих исследовательских центров

Как отмечается, участники обсудили вопросы текущей ситуации по безопасности в Украине. В частности, речь шла о последствиях и шагах, сделанных в результате эскалации в Азовском море и возможности ужесточения санкций (против РФ – ИФ).

Кроме того, в рамках визита Ю.Тимошенко встретилась также с сенатором, членом сенатских комитетов по вооруженным силам и разведке Томом Коттоном.

В информации пресс-службы партии "Батькивщина" сообщается, что стороны обсудили эскалацию войны Российской Федерации против Украины, в частности последние события в районе Керченского пролива. Также речь шла о ситуации вокруг введения военного положения в Украине.

Ю.Тимошенко проинформировала своего собеседника о позиции партии по обеспечению политического процесса – проведения выборов и недопущения сужения прав и свобод граждан Украины. Она также поблагодарила Т.Коттона за соавторство в резолюции об осуждении агрессии против украинских военных кораблей.

Также политики обменялись мнениями относительно конкретных шагов, которые могли бы осуществить в ближайшее время администрация и сенат США для усиления поддержки Вооруженных сил Украины, в частности Военно-морских сил ВСУ.

Ю.Тимошенко призвала к усилению санкций против России и выразила позицию, что Минские соглашения были недостаточными для установления устойчивого мира в Украине. Лидер "Батькивщины" отметила необходимость проведения переговоров в формате "Будапешт плюс" с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума с привлечением Верховного комиссара ЕС и руководства Германии.

Кроме того, на встрече присутствовали также заместитель лидера "Батькивщины", председатель Комитета Верховной рады Украины по правам человека Григорий Немыря и председатель Комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.

 

Теги: #атлантический_совет #круглый_стол #тимошенко #украина
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