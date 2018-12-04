Политика

17:20 04.12.2018

НАТО рассчитывает принять в будущем в свой состав Украину и Грузию - Столтенберг

1 мин читать
НАТО рассчитывает принять в будущем в свой состав Украину и Грузию - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что альянс продолжит взаимодействовать с Украиной и Грузией по вопросу их возможного принятия в НАТО в будущем.

"Мы приветствуем желание Украины присоединиться к альянсу, и украинские власти добились существенного прогресса в реформах. Тем не менее, ряд проблем остается, поэтому мы призываем Украину продолжить работу в плане реформ ", - сказал Й.Столтенберг, выступая на пресс-конференции.

По его словам, НАТО рассчитывает принять в будущем в свой состав не только Украину, но и Грузию.

"НАТО и Грузия договорились работать дальше над тем, чтобы подготовить страну к вступлению в Североатлантический альянс", - подчеркнул он.

"НАТО ценит уникальные партнерские отношения как с Украиной, так и с Грузией: каждая из этих стран делает вклад в обеспечение безопасности (совместно с альянсом - ИФ). НАТО остается приверженной укреплению отношений с обеими странами", - добавил Й.Столтенберг.

Теги: #грузия #столтенберг #украина #нато
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Глава МВД Грузии заявил о возможной связи задержанных в Тбилиси украинцев с партией Саакашвили

Климкин отправляется на министерские заседания НАТО и ОБСЕ

Вступление Украины в НАТО поддерживают 45% опрошенных граждан, в ЕС - 54%

Украина заявила протест в комитете по безопасности на море IМО в связи с агрессией РФ в Керченском проливе

НАТО уже укрепила свое присутствие в Черноморье, следит за ситуацией в регионе

НАТО реагирует на усиление российских вооруженных сил пропорционально и взвешенно - Столтенберг

Генсек НАТО считает неприемлемым применение Россией силы в районе Керченского пролива

Прекращение или продолжение военного конфликта на Донбассе зависит от страны-агрессора

Члены московской общественной наблюдательной комиссии посетили украинских моряков в СИЗО

Порошенко считает необходимым для Украины усиление военно-морского присутствия Германии и союзников в Черном море

ПОСЛЕДНЕЕ

Климкин напоминает о наличии угроз для украинцев при посещении Беларуси из-за спецслужб РФ

Киев получит положительное решение о членстве в ЕС, потому что Европа неполноценна без Украины – Порошенко

Меркель вновь стала самой влиятельной женщиной года по версии Forbes

Депутаты зарегистрировали в Раде законопроект о продлении земельного моратория на год

Выборы президента состоятся 31 марта, если не помешает открытая агрессия РФ - Порошенко

Лидер "Самопомочи" предлагает задержать Медведчука и обменять его на украинских моряков, плененных в РФ

Гройсман предлагает закрепить в Конституции 3-уровневое административно-территориальное устройство Украины

Комитет Рады ждет Климкина и пакет документов МИД по законопроекту о прекращении Большого договора с РФ– Гопко

Помпео назвал Россию, Иран и Китай примерами негативных сил в мире

Лондон может в одностороннем порядке остановить Brexit

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА