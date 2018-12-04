НАТО рассчитывает принять в будущем в свой состав Украину и Грузию - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что альянс продолжит взаимодействовать с Украиной и Грузией по вопросу их возможного принятия в НАТО в будущем.

"Мы приветствуем желание Украины присоединиться к альянсу, и украинские власти добились существенного прогресса в реформах. Тем не менее, ряд проблем остается, поэтому мы призываем Украину продолжить работу в плане реформ ", - сказал Й.Столтенберг, выступая на пресс-конференции.

По его словам, НАТО рассчитывает принять в будущем в свой состав не только Украину, но и Грузию.

"НАТО и Грузия договорились работать дальше над тем, чтобы подготовить страну к вступлению в Североатлантический альянс", - подчеркнул он.

"НАТО ценит уникальные партнерские отношения как с Украиной, так и с Грузией: каждая из этих стран делает вклад в обеспечение безопасности (совместно с альянсом - ИФ). НАТО остается приверженной укреплению отношений с обеими странами", - добавил Й.Столтенберг.