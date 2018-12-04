Депутаты зарегистрировали в Раде законопроект о продлении земельного моратория на год

Группа народных депутатов по инициативе Всеукраинской аграрной рады (ВАР) 4 декабря зарегистрировала в Верховной Раде Украины законопроект №9355-5 о продлении действия земельного моратория до 1 января 2020 года, говорится в сообщении ассоциации.

"Несмотря на то, что в Украине постоянно ведутся дискуссии относительно возможного введения рынка земли, нам до сих пор не был представлен законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Этот вопрос чрезвычайно волнует отечественных аграриев и вызывает множество вопросов. При таких обстоятельствах говорить о снятии моратория рано", - цитируется заместитель председателя ВАР Денис Марчук.

Авторами законопроекта "О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель" выступили Александр Бакуменко, Петр Юрчишин, Николай Кучер, Валерий Давыденко, Леонид Козаченко, Андрей Кот, Николай Люшняк, Сергей Лабазюк, Валентин Дидычь, Иван Кириленко, Анатолий Кузьменко, Олег Кулинич, Вадим Ивченко.

В ассоциации отметили, со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона №9355-5, что политические спекуляции о том, что с 1 января 2019 года будет введен рынок земли, создают напряжение в обществе и не способствуют доверию граждан к реформам, которые реализуются в государстве.

"Отмена земельного моратория в условиях военного положения, экономического кризиса и несовершенной судебной системы без урегулирования на законодательном уровне процедуры обращения земель создает угрозу как национальной, так и продовольственной безопасности Украины", - указали в ВАР.

Кроме того, в ассоциации заметили, что перед введением оборота земель сельскохозяйственного назначения сначала необходимо разработать и принять законодательную базу по формированию развитой сети фермерских хозяйств и сельскохозяйственной кооперации. Это позволит создать рабочие места в сельской местности, обеспечить развитие территориальных общин и сельской инфраструктуры.

"Следует также учитывать, что сегодня коммерческие банки не могут предложить сельскохозяйственным товаропроизводителям дешевого кредитования. Высокие кредитные ставки обусловлены тем, что банки предоставляют кредиты обязательно под залог, а учитывая то, что на куплю-продажу сельскохозяйственных земель действует запрет, предметом залога является будущий урожай, что связано с высокими рисками", - говорится в сообщении ВАР.

В ассоциации отметили, что время, на которое будет продолжена действие моратория, позволит урегулировать на законодательном уровне процедуру обращения земель и разработать необходимые нормативно-правовые акты для запуска рынка земли в Украине.