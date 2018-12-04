Политика

15:23 04.12.2018

Выборы президента состоятся 31 марта, если не помешает открытая агрессия РФ - Порошенко

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Выборы президента состоятся 31 марта, если не помешает открытая агрессия РФ - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко гарантирует, что президентские выборы состоятся против Украины в срок, 31 марта 2019 года, если этому не помешает открытая агрессия Российской Федерации.

"Я, как президент, гарантирую, что они (предстоящие президентские выборы, назначенные на 31 марта 2019 года – ИФ) пройдут именно в этот день. Единственное, что этому может помешать – это открытая вооруженная наземная агрессия страны-агрессора, тогда будем защищать государство", - сказал П.Порошенко на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами ВУЗов Прикарпатья во вторник в Ивано-Франковске.

Он также напомнил, что в понедельник внес в Верховную Раду законопроект, который позволяет провести местные выборы даже во время военного положения.

"Мы охраняем украинскую землю, охраняем конституционные права и свободы граждан, включая с избирательным правом", - подчеркнул П.Порошенко.

Теги: #порошенко #выборы
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