Политика

13:20 04.12.2018

Комитет Рады ждет Климкина и пакет документов МИД по законопроекту о прекращении Большого договора с РФ– Гопко

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Комитет Рады ждет Климкина и пакет документов МИД по законопроекту о прекращении Большого договора с РФ– Гопко

Комитет Верховной Рады по иностранным делам откроет путь для рассмотрения парламентом законопроекта о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией после получения соответствующих документов от Министерства иностранных дел Украины и общения с главой МИД Павлом Климкиным.

"Парламент может рассматривать этот вопрос в четверг, если комитет получит весь пакет документов от Министерства иностранных дел и будет присутствовать министр на комитете со всеми пояснениями не только по этому договору, а вообще", - сказала глава комитета Анна Гопко журналистам в кулуарах парламента во вторник.

Она отметила, что комитет, в частности, просит МИД предоставить копию ноты, которую Киев направил России в связи с намерением прекратить действия Договора о дружбе.

"Если Путин получил какой-то документ от украинского МИД, ноту о прекращении, почему эту ноту не может получить глава комитета и члены комитета - представители разных фракций?", - сказала А.Гопко.

Согласно Регламенту, для рассмотрения Верховной Радой законопроекта должен быть вывод главного комитета. Для законопроекта о прекращении действия договора с РФ это комитет по иностранным делам.

3 декабря президент Украины Петр Порошенко внес проект закона, в котором предлагает прекратить действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией с 1 апреля 2019 года.

"Прекратить с 1 апреля 2019 года действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, совершенного 31 мая 1997 года в Киеве и ратифицированного Верховной Радой Украины 14 января 1998 года в соответствии со статьей 40 Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", – говорится в законопроекте №0206.

Теги: #рф #договор #рада #гопко
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