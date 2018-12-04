Политика

13:14 04.12.2018

Помпео назвал Россию, Иран и Китай примерами негативных сил в мире

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Помпео назвал Россию, Иран и Китай примерами негативных сил в мире

 Россия, Китай и Иран являются примерами того, как некоторые страны пытаются использовать недостаточную активность Запада на мировой арене для собственной выгоды, заявил госсекретарь США, выступая в Германском фонде Маршалла в Брюсселе во вторник.

"Недобросовестные стороны стали использовать недостаток силы у нас для собственной выгоды. Это и есть ядовитый плод отдаления США (от решения мировых проблем - ИФ). Президент Трамп намерен исправить это", - заявил М.Помпео.

Глава Госдепа отметил, что экономическое развитие в Китае привело "к усилению политических репрессий и региональных провокаций".

М.Помпео обвинил Китай в том, что тот регулярно использовал лазейки в правилах ВТО, устанавливал рыночные ограничения и крал интеллектуальную собственность.

Иран, по словам М.Помпео, спонсировал диктаторов и террористов, в стране содержится "множество американских заложников".

"Иран дерзко пренебрегал резолюциями Совета Безопасности ООН, врал инспекторам международного агентства по атомной энергии о своей ядерной программе и обходил санкции США", - заявил М.Помпео.

Россия, утверждает М.Помпео, "вторглась в независимые страны - Грузию и Украину". Также М.Помпео обвинил Россию в том, что она использовала военное нервнопаралитическое вещество в Европе, нарушая конвенцию о запрещении химического оружия.

"Россия нарушала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности многие годы", - заявил М.Помпео.

"И список можно продолжать. Нам нужно быть ответственными за сегодняшний миропорядок, чтобы наметить путь продвижения вперед", - заключил М.Помпео.

Президент США заявил 20 октября, что намерен вывести США из ДРСМД. Он пояснил, что этот шаг обусловлен нарушениями российской стороной положений договора.

В начале марта в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

Теги: #помпео #сша
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