Политика

11:41 04.12.2018

"Оппозиционная платформа – За життя" поддержит законопроект, позволяющий провести выборы в ОТГ в условиях военного положения - Бойко

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"Оппозиционная платформа – За життя" поддержит законопроект, позволяющий провести выборы в ОТГ в условиях военного положения - Бойко

Народные депутаты из парламентского межфракционного объединения "Оппозиционная платформа – За життя" поддержат законопроект, позволяющий провести выборы в объединенных территориальных громадах (ОТГ) в условиях военного положения, заявляет народный депутат, бывший сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

"Мы поддерживаем проведение выборов. Наша группа "Оппозиционная платформа – За життя" голосовала против военного положения. Также мы будем отстаивать все конституционные свободы, в том числе выборы. И поддержим проведение выборов в этих территориальных громадах", - сказал он журналистам в кулуарах парламента во вторник.

3 декабря президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект (№9357) о внесении изменения в ст.28 закона Украины "О правовом режиме военного положения" по обеспечению проведения местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018 года.

Как пояснила представитель президента Украины в Верховной Раде, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко, данный проект изменений в закон о правовом режиме военного положения позволит проведение местных выборов 23 декабря.

Теги: #за_життя #бойко #отг #военное_положение
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