Проведение выборов в ОТГ превратит военное положение в фарс, считают в "Самопомочи"

Выборы в объединенных территориальных громадах, назначенные на 23 декабря 2018 года, уже сорваны из-за военного положения, их невозможно проводить в условиях особого режима, заявляет народный депутат фракции "Самопомич" в Верховной Раде Руслан Сидорович.

"Вопрос местных выборов на тех территориях, где введено военное положение. Нельзя этим жонглировать и нельзя экспериментировать. Фактически местные выборы в объединенных территориальных громадах уже сорваны. И сейчас спекулировать тем, что мы якобы хотим обеспечить активное избирательное право граждан – это профанация и заблуждение", - заявил Р.Сидорович с трибуны парламента на пленарном заседании во вторник.

Парламентарий пояснил, что в условиях военного положения проведение свободных выборов невозможно. "Нельзя превращать военное положение в профанацию. Нельзя превращать военное положение в фарс", - подчеркнул Р.Сидорович.