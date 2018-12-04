Политика

11:14 04.12.2018

Глава МВД Грузии заявил о возможной связи задержанных в Тбилиси украинцев с партией Саакашвили

1 мин читать
Глава МВД Грузии заявил о возможной связи задержанных в Тбилиси украинцев с партией Саакашвили

 Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявляет, что есть подозрения в связи задержанных 2 декабря в Тбилиси шестерых украинцев и одного грузинского гражданина с оппозиционной партией "Единое национальное движение", лидером которой является экс-президент Михеил Саакашвили.

"Исходя из очень чувствительной темы состоявшихся у нас президентских выборов, конечно, такие подозрения есть, и они подтверждаются и сделанными ими заявлениями в ходе допросов, а также их посещениями различных акций в Тбилиси, но это только подозрения. Идет следствие. Как факт, у нас есть изъятое оружие у задержанных, прибывших группой в Тбилиси", - сказал во вторник журналистам Г.Гахария.

Накануне задержанным шестерым украинским и одному грузинскому гражданину прокуратурой было предъявлено обвинение в групповом незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Задержанные отрицают обвинения.

Предположительно, во вторник состоится суд, который определит меру пресечения задержанным.

Теги: #грузия #саакашвили #украинцы #задержание
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Вашадзе отказался признать проигрыш на выборах президента Грузии

Чумак о выборах в Грузии: Процесс волеизъявления граждан контролировала власть

Порошенко поздравил Зурабишвили с избранием на должность президента Грузии

Саломе Зурабишвили побеждает на президентских выборах в Грузии

Саломе Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии после подсчета более 93% голосов

Зурабишвили побеждает во втором туре президентских выборов в Грузии - данные опросов

Саакашвили отказался признать итоги президентских выборов в Грузии, призвал народ к неповиновению

Страны Балтии и Грузия обвинили Россию в нарушении международного морского права из-за инцидента в Керченском проливе

Юлия Тимошенко: Достойная зарплата и рабочие места будут поощрять украинцев работать на Родине

Геращенко сообщает о завершении юридических процедур для начала выплат семьям удерживаемых в РФ украинцев

ПОСЛЕДНЕЕ

Проведение выборов в ОТГ превратит военное положение в фарс, считают в "Самопомочи"

"Наш край" требует возобновления предварительной продажи железнодорожных билетов

50% украинцев не готовы участвовать в управлении своим населенным пунктом – опрос

Владимир Куренной принял присягу нардепа

Тимошенко в США намерена обсудить международные гарантии для Украины в формате "Будапешт плюс"

Законопроект о выборах в ОТГ стал ответом политсилам, заявлявшим об их отмене – Кононенко

Британия поддерживает ужесточение санкций в отношении РФ

Порошенко уволил Бабина с должности постпреда президента Украины в АРК

Климкин отправляется на министерские заседания НАТО и ОБСЕ

Луценко предлагает вынести на СНБО вопрос о применении санкций к отдельным юридическим и физлицам РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА