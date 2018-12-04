Глава МВД Грузии заявил о возможной связи задержанных в Тбилиси украинцев с партией Саакашвили

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявляет, что есть подозрения в связи задержанных 2 декабря в Тбилиси шестерых украинцев и одного грузинского гражданина с оппозиционной партией "Единое национальное движение", лидером которой является экс-президент Михеил Саакашвили.

"Исходя из очень чувствительной темы состоявшихся у нас президентских выборов, конечно, такие подозрения есть, и они подтверждаются и сделанными ими заявлениями в ходе допросов, а также их посещениями различных акций в Тбилиси, но это только подозрения. Идет следствие. Как факт, у нас есть изъятое оружие у задержанных, прибывших группой в Тбилиси", - сказал во вторник журналистам Г.Гахария.

Накануне задержанным шестерым украинским и одному грузинскому гражданину прокуратурой было предъявлено обвинение в групповом незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Задержанные отрицают обвинения.

Предположительно, во вторник состоится суд, который определит меру пресечения задержанным.