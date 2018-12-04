Политика

10:25 04.12.2018

Владимир Куренной принял присягу нардепа

1 мин читать
Владимир Куренной принял присягу нардепа

 Избранный по списку партии "Блок Петра Порошенко" Владимир Куренной принял присягу народного депутата и стал членом парламента VIII созыва.

На заседании Верховной Рады во вторник утром он зачитал текст присяги, что является требованием Конституции перед вступлением депутата в должность.

Как сообщалась, 29 ноября Центральная избирательная комиссия Украины признала избранным по списку "Блока Петра Порошенко" на выборах 26 октября 2014 года и зарегистрировала народного депутата В.Куренного вместо Ирины Фриз, которая стала министром по делам ветеранов.

Одессит В.Куренной – народный депутат Украины 5-го и 7-го созывов (от партии "УДАР"). Был включён в список БПП на внеочередных выборах 26 октября 2014 под №86.

22 ноября Верховная Рада поддержала представление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о назначении министром по делам ветеранов народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" И.Фриз.

Теги: #нардеп #бпп #присяга #куренной
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В "БПП" призывают Раду разблокировать подписание госбюджета-2019

В БПП возмущены нападением на Гриценко и требуют скорейшего расследования инцидента

Ряд фракций Рады не дали президенту высказаться по военному положению, отмечают в БПП

Фракция БПП поддерживает решение СНБО о введении военного положения в Украине на 60 суток в связи с агрессией РФ в Керченском проливе

Березенко: БПП не имеет отношения к размещению антирекламы Тимошенко на бигбордах в Киеве

В БПП заявляют, что защитили от роста тарифов уязвимые категории граждан

Фракция "БПП" намерена поддержать проект госбюджета-2019

Рада назначила нардепа Фриз министром по делам ветеранов

Фракция БПП не обсуждала законопроект о введении уголовной ответственности за клевету в СМИ, это личная инициатива некоторых нардепов

НАПК уличило нардепа Голубова в возможном незаконном обогащении, он поясняет свои доходы операциями с криптовалютой

ПОСЛЕДНЕЕ

Проведение выборов в ОТГ превратит военное положение в фарс, считают в "Самопомочи"

"Наш край" требует возобновления предварительной продажи железнодорожных билетов

Глава МВД Грузии заявил о возможной связи задержанных в Тбилиси украинцев с партией Саакашвили

50% украинцев не готовы участвовать в управлении своим населенным пунктом – опрос

Тимошенко в США намерена обсудить международные гарантии для Украины в формате "Будапешт плюс"

Законопроект о выборах в ОТГ стал ответом политсилам, заявлявшим об их отмене – Кононенко

Британия поддерживает ужесточение санкций в отношении РФ

Порошенко уволил Бабина с должности постпреда президента Украины в АРК

Климкин отправляется на министерские заседания НАТО и ОБСЕ

Луценко предлагает вынести на СНБО вопрос о применении санкций к отдельным юридическим и физлицам РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА