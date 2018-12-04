Владимир Куренной принял присягу нардепа

Избранный по списку партии "Блок Петра Порошенко" Владимир Куренной принял присягу народного депутата и стал членом парламента VIII созыва.

На заседании Верховной Рады во вторник утром он зачитал текст присяги, что является требованием Конституции перед вступлением депутата в должность.

Как сообщалась, 29 ноября Центральная избирательная комиссия Украины признала избранным по списку "Блока Петра Порошенко" на выборах 26 октября 2014 года и зарегистрировала народного депутата В.Куренного вместо Ирины Фриз, которая стала министром по делам ветеранов.

Одессит В.Куренной – народный депутат Украины 5-го и 7-го созывов (от партии "УДАР"). Был включён в список БПП на внеочередных выборах 26 октября 2014 под №86.

22 ноября Верховная Рада поддержала представление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о назначении министром по делам ветеранов народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" И.Фриз.