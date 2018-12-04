Политика

10:14 04.12.2018

Тимошенко в США намерена обсудить международные гарантии для Украины в формате "Будапешт плюс"

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Тимошенко в США намерена обсудить международные гарантии для Украины в формате "Будапешт плюс"

Лидер партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлия Тимошенко находится с визитом в США, где намерена обсудить вопросы безопасности Украины.

"С сегодняшнего дня несколько дней нахожусь в США. Запланирован ряд важных разговоров и встреч с влиятельными людьми в Соединенных Штатах. Главная цель поездки - поиск новых путей безопасности Украины… Прежде всего буду говорить о восстановлении международных гарантий для Украины со времен нашего добровольного отказа от ядерного оружия, в формате "Будапешт плюс", - написала Ю.Тимошенко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Она подчеркнула, что категорически не согласна с заявлениями, что будапештский договор не выполнил своих функций и посему для защиты Украины от российской агрессии следует искать что-то новое. "Сила и мудрость государства определяется не тем, чтобы получить международные гарантии, а тем, чтобы обеспечить их выполнение при необходимости. И если гаранты "забыли" о будапештских гарантиях Украине, то завтра они так же могут "забыть" и любые другие новые. Этого нельзя допускать. Мы должны создать прецедент результативности давления на "гарантов" вплоть до возобновления данных нам обязательств", - подчеркнула Ю.Тимошенко.

Политик отметила, что в настоящее время в мире "трещит по швам вся система коллективной безопасности, сложившаяся после Второй мировой войны", в то же время последний саммит G-20 в Буэнос-Айресе показал, что "новых взаимоприемлемых путей мировой организации пока что нет".

"Миру нужны новые формулы безопасности. И миру, наконец, надо обратить внимание на Украину, которая сегодня находится в эпицентре европейского конфликта. Мы именно та страна и именно то место, где и надо искать эти новые формулы безопасности. Нам необходима реальная помощь, в том числе и военная (НАТО), а не только бесконечные и абстрактные сочувствия и "обеспокоенность", - резюмировала Ю.Тимошенко.

Теги: #сша #тимошенко #батькивщина
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