Политика

21:36 03.12.2018

Законопроект о выборах в ОТГ стал ответом политсилам, заявлявшим об их отмене – Кононенко

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Законопроект о выборах в ОТГ стал ответом политсилам, заявлявшим об их отмене – Кононенко

Президентский законопроект о выборах в объединенных территориальных громадах (ОТГ) - это ответ политическим силам, которые "кричали" об отмене выборов, заявляет первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

"Тем, кто в введении военного положения до сих пор видит какие-то политические мотивы, советую обратить внимание на еще один, зарегистрированный сегодня президентом Украины проект №9357, о внесении изменений в закон Украины "О правовом режиме военного положения", - написал И.Кононенко на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, принятие этого законопроекта позволит провести выборы больше чем в 120 ОТГ, назначенных на воскресенье 23 декабря 2018 года, чтобы не затормозить реформу децентрализации. "Это ответ некоторым политсилам, которые на прошлой неделе кричали о надуманной угрозе отмены выборов через ввод военного положения", - подчеркнул И.Кононенко.

Теги: #законопроект #выбори #отг #кононенко
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