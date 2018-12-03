Британия поддерживает ужесточение санкций в отношении РФ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон придерживается необходимости ужесточения антироссийских санкций в связи задержанием украинских кораблей в Керченском проливе.

"Мы всегда были в авангарде среди стран ЕС в инициативе ужесточения санкций в отношении России в связи с ее поведением", - заявила Т.Мэй, выступая в понедельник в Палате общин.

"Это часть паттерна поведения России. Им нужно освободить эти корабли и моряков, нужно пойти на деэскалацию ситуации", - добавила премьер.