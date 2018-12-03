Политика

21:20 03.12.2018

Луценко предлагает вынести на СНБО вопрос о применении санкций к отдельным юридическим и физлицам РФ

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Луценко предлагает вынести на СНБО вопрос о применении санкций к отдельным юридическим и физлицам РФ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намерен направить президенту Украины Петру Порошенко и в Совет национальной безопасности и обороны письмо с предложением о санкциях в отношении отдельных юридических и физических лиц РФ из-за вооруженной агрессии против кораблей ВМС ВСУ.

"Сегодня я направлю (я член СНБО) письмо президенту и секретарю СНБО с предложением в связи с актом вооруженной агрессии РФ против кораблей Украины. Считаю необходимым в установленном порядке вынести на рассмотрение СНБО вопрос относительно применения к отдельным физическим и юридическим лицам РФ персональных специальных экономических и других ограничительных мер, в том числе в виде блокирования активов на территории Украины. По моему мнению, это блокирование должно быть сроком до деоккупации нашей страны", - сказал он в интервью телеканалу ICTV в понедельник вечером.

По словам генпрокурора, это сложное решение, "его надо серьезно проанализировать, поскольку в некоторых сферах российские юридические и физические лица имеют монополию".

"Тем не менее, уверен, что пора положить конец ведению бизнеса россиян в стране, на которую они напали без объявления войны. Это моя и юридическая, и политическая позиция", - подчеркнул Ю.Луценко.

Теги: #луценко #снбо #вмс
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