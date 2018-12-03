Политика

21:25 03.12.2018

Порошенко уволил Бабина с должности постпреда президента Украины в АРК

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Порошенко уволил Бабина с должности постпреда президента Украины в АРК

Президент Украины Петр Порошенко уволил своего постоянного представителя в Автономной Республике Крым Бориса Бабина.

"Уволить Бабина Бориса Владимировича с должности постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым согласно поданному им заявлению", - говорится в указе (№405/2018) главы государства от 2 декабря, обнародованном 3 декабря.

Б.Бабин, 1981 года рождения, был назначен на эту должность в августе 2017 года.

Был заведующим кафедрой административного и уголовного права Одесской национальной морской академии, профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения Международного гуманитарного университета (с 2016 года).

Правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека (июнь 2015 – декабрь 2015).

Теги: #порошенко #бабин
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