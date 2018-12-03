Консульство Украины направило запросы в МИД РФ и администрации СИЗО для разрешения посетить украинских моряков – Денисова

Сотрудники консульства Украины в Москве направили официальные запросы в МИД РФ и в администрации следственных изоляторов "Лефортово" и "Матросская тишина" относительно возможности посещения военнопленных моряков, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Получила информацию от консульства Украины в Москве о том, что его сотрудники направили официальные запросы в МИД Российской Федерации и в администрации следственных изоляторов "Лефортово" и "Матросская тишина" относительно возможности посетить украинскими консулом наших военнопленных, в том числе раненых. О поступлении ответа сообщу немедленно", - написала украинский омбудсмен на странице в "Фейсбуке".

Кроме того, по ее словам, во вторник утром сотрудники консульства будут выяснять информацию о внутритюремных счетах, которые якобы открыты для украинских моряков, и о порядке перевода средств. Соответствующая информация будет сообщена семьям военнопленных отдельно.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия захватили в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт в Азовском море.

24 украинца, находившихся на захваченных судах ВМС ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года. Эти решения уже обжалованы в Верховный суд Крыма, но дата заседания пока не назначена.

К 29 ноября арестованные моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых содержатся в медблоке следственного изолятора "Матросская тишина".

Л.Денисова из разговора с российской коллегой Татьяной Москальковой узнала, в СИЗО "Лефортово" украинским морякам привезли передачи, для них открыли внутритюремные счета, куда родственники могут перечислять деньги.