Тело Джорджа Буша-старшего отправлено на военно-воздушную базу в Техасе

Тело экс-президента США Джорджа Буша-старшего, скончавшегося в пятницу, в понедельник вывезено из Хьюстона и отправлено в Техас, где на базе ВВС национальной гвардии состоится церемония прощания, сообщают американские СМИ.

После церемонии в Техасе тело экс-президента будет доставлено в Вашингтон, где в среду пройдет мемориальная церемония в столичном кафедральном соборе.

С прощальной речью 5 декабря выступят экс-президент Джордж Буш-младший, экс-премьер Канады Брайан Малруни, бывший сенатор США Аллан Симпсон и личный биограф экс-президента Джон Мичэм.

Президент США Дональд Трамп не примет участие в церемонии прощания с Дж.Бушем-старшим. Ожидается, что в четверг он выразит соболезнования семье усопшего по телефону.

Экс-президент Джимми Картер также подтвердил, что будет присутствовать на похоронах, однако его супруга пропустит мероприятие по состоянию здоровья.

Дж.Буш-старший умер в возрасте 94 лет в Хьюстоне в пятницу вечером по местному времени. В последние месяцы часто поступали сообщения о его плохом самочувствии.

Дж.Буш принимал участие во Второй Мировой войне, затем занимался нефтяным бизнесом. В 1964 году перешёл в политику, присоединившись к Республиканской партии. В 1988 году его избрали 41-м президентом США. Дж.Буш занимал этот пост с 1989 по 1993 год.

На срок президентства Дж.Буша старшего пришёлся ряд важных геополитических событий - таких, как распад СССР и международная военная операция против президента Ирака Саддама Хусейна "Буря в пустыне".