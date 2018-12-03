Порошенко анонсировал два законопроекта, защищающих права людей с инвалидностью

Президент Украины Петр Порошенко высказывается за усиление ответственности за нарушение законодательных и правовых норм, в том числе, в архитектуре, в отношении людей с инвалидностью.

"Мы … разработали два чрезвычайно важных законопроекта (они своевременны и современны), которые направлены на ликвидацию барьеров архитектурной среды для лиц с инвалидностью и не только на это, но и на усиление ответственности за нарушение законодательных и правовых норм в отношении лиц с инвалидностью", - сказал П.Порошенко на совещании по вопросам создания безбарьерной среды для людей с инвалидностью в Киеве в понедельник.

Глава Украинского государства отметил, что необходимо также разработать модель, которая позволит решить вопрос беспрепятственного доступа людей с инвалидностью в здания старой постройки.

В Украине живут 2 млн 630 тыс. людей с инвалидностью. "Мы говорим о защите трех миллионов людей", - подчеркнул П.Порошенко.

Президент также сообщил, что руководитель Всеукраинской организации людей с инвалидностью, уполномоченный президента по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич на всех международных площадках обращает внимание на такое тяжелое последствие российской агрессии, как грубое нарушение прав таких людей. При этом П.Порошенко подчеркнул, что российская агрессия никак не прекращает наше обеспечение прав лиц с инвалидностью на всей территории Украины.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко") пообещала, что законопроекты в ближайшее время будут внесены в парламент.