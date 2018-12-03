Политика

16:51 03.12.2018

Порошенко с командующими армиями Канады и США в Европе проинспектировали тактические учения ВСУ

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Порошенко с командующими армиями Канады и США в Европе проинспектировали тактические учения ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко проинспектировал бригадные тактические учения с боевой стрельбой на общевойсковом полигоне оперативного командования "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области, сообщает сайт главы украинского государства.

По словам президента, во время сегодняшних учений военные показали высокую дисциплину и мастерство, продемонстрировали высокую боевую выучку новой украинской армии. "Это то, чего мы достигли за последние четыре с половиной года и то, как мы готовы встречать врага. В трудную минуту вы стоите на защите суверенитета и территориальной целостности", - отметил П.Порошенко в понедельник.

Он подчеркнул, что эту оценку разделяют не только в Министерстве обороны и начальник Генерального штаба, но и партнеры Украины из США, Канады и других стран-членов НАТО.

Как сообщает сайт президента, на учениях также присутствовали командующий Сухопутными войсками ВС США в Европе Кристофер Каволи и командующий Сухопутными войсками ВС Канады Жан-Марк Лантье.

Президент напомнил, что была осуществлена РФ против Украины, и, в соответствии с предложениями Военного кабинета и СНБО, было введено военное положение на 30 дней. "В соответствии с мерами военного положения я принял решение сократить период боевого слаживания и обеспечить своевременную передислокацию войск на места возможного удара со стороны государства-агрессора. Речь идет не только об участках российско-украинской границы, но и защите портов, защите побережья Азовского и Черного морей, обеспечения шагов противовоздушной защиты", - напомнил глава государства.

В свою очередь, Ж.-М.Лантье поздравил с успешным проведением учений, отметил отвагу и профессионализм украинских военнослужащих. "Канада стоит плечо к плечу с Украиной. Наши Вооруженные силы гордятся, что имеют возможность работать с вами, многому учиться у вас и делиться с вами своим опытом", - отметил он.

"Имею удовольствие работать с украинскими Вооруженными силами уже несколько лет и для меня очень приятно видеть развитие вашей армии, высокопрофессиональных и многофункциональных воинов", - сказал К.Каволи.

В Украине четвертый год подряд действуют учебно-тренировочные миссии JMTG-U и UNIFIER с участием американских и канадских инструкторов соответственно. В ходе совместной боевой подготовки украинцы делятся с союзниками реальным боевым опытом и повышают уровень совместимости с войсками НАТО. Во время учений, которые продлятся еще несколько дней, отрабатываются действия, приближенные к реальным боевым, в частности, вопрос уничтожения противника в различных видах боя с привлечением подразделений Воздушных сил ВСУ, армейской авиации и подразделений оперативного обеспечения.

Теги: #всу #учения #порошенко #канада
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