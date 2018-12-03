Порошенко предлагает прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ с 1 апреля 2019г

Президент Украины Петр Порошенко во внесенном раннее в понедельник проекте закона предлагает прекратить действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией с 1 апреля 2019 года.

"Прекратить с 1 апреля 2019г действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, совершенного 31 мая 1997г в Киеве и ратифицированного Верховной Радой Украины 14 января 1998г в соответствии со статьей 40 Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", – говорится в законопроекте №0206.

Как отмечается в законопроекте, прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ освобождает Украину от любого обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, которые возникли в результате выполнения названного Договора до прекращения его действия в соответствии со статьей 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

Президент предложил, чтобы закон вступил в силу на следующий день после его опубликования.

Как сообщалось, 6 сентября 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал инициативу президента П.Порошенко о не продлении Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РФ на 10 лет. На заседании СНБО глава государства заявил, что МИД Украины будет отдано поручение в кратчайшие сроки направить ноту российской стороне о прекращении действия указанного договора: "По результатам заседания СНБО будет решение и поручение Министерству иностранных дел в самые короткие сроки направить соответствующую ноту российской стороне".

Президент Украины своим указом 17 сентября ввел в действие решение СНБО от 6 сентября 2018 года о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 года.

Согласно рению СНБО, МИД Украины, в частности, обязан заявить Российской Федерации о желании страны прекратить действие Договора о дружбе с РФ в соответствии со ст. 40 настоящего договора и внести в установленном порядке на рассмотрение президенту Украины проект закона о прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

МИД также обязан проинформировать ООН, ОБСЕ, другие международные организации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе с Россией, а также об основаниях его прекращения

Как сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, 21 сентября МИД направил ноту российской стороне о не продлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

26 сентября президент Украины передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу ноту о решении Украины не продлевать действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998 года, Госдума – 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).

Согласно ст. 40 документа, он заключен сроком на 10 лет. Действие договора автоматически продлевается на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода. Срок отсчета первого десятилетнего периода начинался с даты вступления договора в силу (с 1 апреля 1999 года) и заканчивался 1 апреля 2009 года. Тогда ни одна из сторон не изъявила желание о прекращении действия договора до 1 октября 2008 года, поэтому его действие автоматически продолжилось на следующий десятилетний период.

Согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.