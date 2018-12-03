Семь партий, включая "Слугу народа" и "За життя", могут пройти в Раду на предстоящих парламентских выборах – опрос

17% избирателей, готовых проголосовать на парламентских выборах, намерены поддержать ВО "Батькивщина", за "Блок Петра Порошенко "Солидарность" проголосовали бы 9%, свидетельствуют данные обнародованного в понедельник опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в сентябре-октябре текущего года.

Вместе с тем, число сторонников "Гражданской позиции", "Оппозиционного блока" и партии "Слуга народа" – по 8% опрошенных.

Проходной барьер в 5% также могут преодолеть партия "За життя" и "Радикальная партия", которые поддерживают по 5% опрошенных.

18% респондентов затруднились с ответом.

При этом рейтинг "Батькивщины" среди всех опрошенных, а не только тех, кто намерен голосовать осенью 2019 года, 14%, "Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 7%, "Гражданской позиции", "Оппозиционного блока" и партии "Слуга народа" по 6%, "За життя" и "Радикальная партия" – по 4%. Не намерены голосовать – 16%, затруднились с ответом – 18%.

Опрос "Динамика общественно-политических взглядов в Украине" был проведен с 29 сентября по 14 октября 2018 года Социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института (IRI).

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2400 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.