Политика

14:33 03.12.2018

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, второе место делят Порошенко и Зеленский

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Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, второе место делят Порошенко и Зеленский

Лидер партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко возглавляет рейтинг электоральных предпочтений украинцев, которые намерены участвовать в голосовании на президентских выборах, за ней следуют действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Согласно обнародованным в понедельник результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в сентябре-октябре текущего года, среди тех, кто определился, что будет участвовать в голосовании, Ю.Тимошенко поддерживают 17% респондентов, П.Порошенко и В.Зеленского – по 10%.

Поддержка лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко составляет 9%, одного из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко – 8%, другого лидера этой платформы Вадима Рабиновича – 5%.

За лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко проголосовали бы 5% опрошенных, за певца и общественного деятеля Святослава Вакарчука – 4%,

Среди всех опрошенных Ю.Тимошенко поддерживают 14%, П.Порошенко и В.Зеленского – 8%, А.Гриценко – 7%.

Опрос "Динамика общественно-политических взглядов в Украине" был проведен с 29 сентября по 14 октября 2018 года Социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института (IRI).

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2400 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Теги: #тимошенко #опрос #рейтинг
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