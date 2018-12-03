Политика

14:06 03.12.2018

Геращенко и зампомощника госсекретаря США Кент обсудили вопрос освобождения военнопленных, заложников и политзаключенных Кремля

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Геращенко и зампомощника госсекретаря США Кент обсудили вопрос освобождения военнопленных, заложников и политзаключенных Кремля

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко и заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент обсудили вопрос освобождения военнопленных, заложников и политзаключенных Кремля, a также введение военного положения в 10 областях Украины, сообщает сайт Верховной Рады.

"Мы рассчитываем на поддержку нашего стратегического партнера - США в вопросе освобождения военнопленных украинцев, заложников и политзаключенных Кремля", - сказала И.Геращенко на встрече с Д.Кентом в понедельник в Киеве.

Собеседники обсудили вопрос безопасности на Донбассе и ситуацию с нарушением прав человека в оккупированном Россией Крыму.

"Особое внимание во время встречи было уделено вопросу безопасности в регионе Азовского и Черного морей и Керченского пролива", - говорится в сообщении.

Кроме этого, участники встречи обсудили особенности правового режима военного положения введенного в 10 областях Украины, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

В свою очередь Д.Кент отметил, что США остается надежным партнером Украины в вопросе защиты территориальной целостности и ее суверенитета.

И.Геращенко также информировала Д.Кента о ходе реформ в Украине и о создании Министерства по делам ветеранов, которое будет осуществлять государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны и участников АТО/ООС, заниматься обеспечением их адаптации и психологической реабилитации.

Во встрече приняли участие заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Мария Ионова и посол США в Украине Мари Йованович.

Теги: #сша #геращенко #госсекретарь
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