Украина заявила протест в комитете по безопасности на море IМО в связи с агрессией РФ в Керченском проливе

Украина заявила протест в связи с агрессией России в Керченском проливе в комитете по безопасности на море Международной морской организации (IМО), 34 страны поддержали, сообщает посольство Украины в Великобритании.

"3 декабря 2018 года украинская делегация в комитете по безопасности на море Международной морской организации (IМО) выразила категорический протест Российской Федерации в связи с вооруженным нападением и захватом в плен трех украинских военных катеров и членов их экипажей", - сказано в сообщении украинского посольства в понедельник.

Отмечается, что в поддержку позиции Украины высказались делегации 34 стран-членов IМО.

Дипломаты проинформировали, что украинская сторона осудила многочисленные факты дискриминационных проверок судов, следующих в украинские порты, что является нарушением Конвенции ООН по морскому праву и двусторонних украинско-российских соглашений.

Международная морская организация (IМО) - международный орган, призванный заниматься морскими вопросами, куда входят 170 государств-членов и три ассоциированных члена. Её руководящий орган – Ассамблея проводит заседания один раз в два года.

Комитет по безопасности на море занимается всеми вопросами, связанными с безопасностью судоходства, а также решает проблемы охраны на море и борьбы с пиратством и вооруженным разбоем против судов.

Нормативно-правовые документы, подготовленные в подкомитетах и рассмотренные на сессиях комитетов, рассматриваются и принимаются на очередных сессиях Ассамблеи.