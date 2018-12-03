НАТО уже укрепила свое присутствие в Черноморье, следит за ситуацией в регионе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в ответ на просьбу прокомментировать призывы Киева к альянсу направить корабли в Азовское море, заявил, что альянс за последнее время и так уже усилил свое присутствие в районе Черного моря.

"НАТО уже нарастила свое присутствие в Черном море: например, корабли НАТО проводили в море значительно больше дней в этом году и в предыдущем", - сказал он на пресс-конференции в преддверии встречи глав МИД стран НАТО.

Генсек добавил, что в альянсе продолжат изучать ситуацию в регионе с учетом произошедшего ранее инцидента в Керченском проливе.