Геращенко просит спикера Рады предоставить информацию о ситуации с Семенченко, диппаспортом и задержанием украинцев в Грузии

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко обратилась к спикеру парламента Андрею Парубию о предоставлении информации о пребывании народного депутата Семена Семенченко (фракция "Самопомич") в Грузии и его связях с задержанными в этой стране украинскими гражданами и намерена оформить свой вопрос в форме депутатского запроса.

"Я хочу обратиться к председателю Верховной Рады с обращением, которое я оформлю как депутатский запрос, является ли правдой то, что народный депутат Семенченко был с дипломатическим паспортом вне официальной командировки, нарушая тем самым правила использования дипломатического паспорта, (в Грузии – ИФ)… Правда ли то, что было зафиксировано то, что он находился с людьми, у которых было нелегальное оружие", - сказала И.Геращенко на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

Она также отметила, что хотелось бы услышать и официальную позицию фракции "Самопомич".

В свою очередь заместитель руководителя фракции "Самопомич" Руслан Сидорович отметил, что народный депутат С.Семенченко действительно находится в настоящий момент в Грузии.

"Его никто не задерживал", - сказал Р.Сидорович и назвал эту информацию "фейковой".

По словам нзамглавы фракции, единственное отношение, которое имеет С.Семенченко к гражданам Украины, задержанным в Тбилиси – это участие в антитеррористической операции.

Как сообщалось, в воскресенье, 2 декабря, МВД Грузии сообщило о задержании в Тбилиси семерых граждан Украины в гостинице "Альянс". По информации пресс-службы МВД, задержание произошло на основании ст.236 УК Грузии, предусматривающей ответственность за незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

Среди задержанных бывший грузинский военнослужащий, воевавший в украинском батальоне "Донбасс" Лука Чхетия. По заявлению членов семьи Чхетия, он намеревался принять участие в воскресенье в Тбилиси в акции протеста бывшей партии власти "Единое национальное движение", лидером которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Комментируя эту информацию, глава Социалистической партии Украины Илья Кива на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил, что среди задержанных украинцев якобы находился "Семенченко, которого задержали в Грузии, который избежал ареста, используя Дипломатический паспорт Украины". "Сейчас нардеп вылетел в неизвестном направлении", - написал политик.

В свою очередь, народный депутат Украины Семен Семенченко опроверг информацию о том, что его задержали накануне в Тбилиси. Он заяви, что задержанные МВД Грузии граждане Украины не имеют отношения и не собирались посещать прошедшую накануне акцию оппозиции, несогласной с итогами президентских выборов.